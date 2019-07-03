استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني- رابط قناة...

تعد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات من أهم النتائج الدراسية التي تشغل اهتمام قطاع كبير من الشعب العراقي ووزارة التعليم العراقية، ولهذا نرصد في هذا التقرير موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 (الكردية-العربية-التركمانية-الإنكليزية)، وننشر روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية وموقع إزدهار وقناة التلغرام ، حيث أوشكت النتائج على الظهور.

انتهي طلاب الثالث المتوسط الدور الأول 2019 من الامتحانات في جميع المحافظات، وأوشكت أعمال التصحيح على الانتهاء وسنتابع مع جميع الطلاب أخبار صدور نتائج العراق 2019 للصف الثالث من خلال هذا التقرير والتي من المقرر أن يتم إعتمادها بعد قليل.

طبقا للجدول الزمني المحدد من وزارة التربية والتعليم العراقية، فأن امتحانات الصف الثالث المتوسط العراقي مستمرة حتى نهاية هذا الشهر، كما أوضحت الوزارة أنه تم البدء في تصحيح أوراق الإجابات للمواد التي انتهي الطلاب من أداء الامتحانات بها، ولهذا فأن ظهور نتائج الثالث المتوسط 2019 لن يستغرق وقت طويل بعد انتهاء الامتحانات في جميع محافظات العراق.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019

في حالة من القلق التوتر يترقب طلاب العراق لحظة اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2019 جميع المحافظات، والتي من المتوقع أن يتم عرضها قبل نهاية الشهر الحالي، كما ترددت أنباء على لسان أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية، تشير إلى أن وزير التربية العراقي “محمد إقبال الصيدلي” نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الأول قد انتهت الامتحانات بها يوم 23 أكتوبر .

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نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 جميع المحافظات

حيث تجدر الإشارة إلى أنه يتم ظهور نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2019 تدريجيا وليس في آن واحد، وفي أغلب الأحوال يتم إعلان نتيجة الثالث المتوسط ببغداد ومن ثم ظهور باقي محافظات العراق :

الكرخ 1

الكرخ 2

الكرخ 3.

الرصافة 1

الرصافة 2

الرصافة 3 .

الأنبار .

ديالي.

ذى قار.

المثني.

البصرة.

النجف.

واسط.

كركوك.

كربلاء.

ميسان.

الوصل.

السلمانية .

أربيل.

روابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2019 بالعراق الدور الثالث

وزارة التربية العراقية.

صفحة وزير التربية بالفيسبوك

موقع ناجح

موقع السومرية نيوز

شبكة أخبار الناصرية

قناة التلغرام .

متابعة نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2019

من المتوقع اعتماد نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2018 خلال أيام قليلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية، أن يوم الخميس القادم سيتم اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2018 لهذه المدريات ( الرصافة1 ، الرصافة2 ، الرصافة3 ، الديوانية ، البصرة ، النجف الاشرف ، ديالى ، الناصرية ، ميسان ، الكوت).