تراند اليوم : عاجل.. جنايات القاهرة تقضي بإخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في قضية "الفيديو الإباحي"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، باستمرار إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان بالظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه لكل منهما وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر بركات.

وتعود البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما، وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما، واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى فوجئتا بالقبض عليهما.