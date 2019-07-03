تراند اليوم : الجنايات تخلي سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سمير أسعد وعضوية المستشارين ياسر بركات ومحمود كامل، إخلاء سبيل كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهم بنشر فيديو فاضح، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين إذا سددت كل منهما ضمانًا ماليًا قدره 100 ألف جينه، وألا يستمر حبسهما لمدة 45 يومًا.

وكان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف علي قرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

اقرأ أيضا..النيابة تحيل سماح للجنايات.. حاولت إغراق طفلها في برميل مياه



وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.

وكنت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.