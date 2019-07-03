“أستعلم” نتائج التاسع سوريا 2019 – استعلم عن نتائج الاعدادية الشرعية عبر موقع...

موقع نتابع معكم زوارنا الكرام نتائج التاسع سوريا 2019 الفصل الدراسي الثاني، والتي من المترقب صدورها قريباً، وتشمل نتائج سوريا الشهادتين الصف التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية، على مستوي محافظات سوريا التالية <درعا- حمص- دمشق- القنطيرة- دير الزور- اللاذقية- الحسكة، أدلب-طرطوس- السويداء- حماة> ويتم استخراج نتائج التاسع دورة 2018عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التعليم الأساسي.

نتائج التاسع سوريا 2019

وعقب ما خاضوا طلاب التاسع سوريا بكافة مدن ومحافظات سوريا امحناتهم والتي أستمرت إلى ما يقرب من سبع أيام على التوالي حتي انتهت الامتحانات مؤخرا، وقد اثني الكثير من الطلاب أن ورقة الامتحان د جاءت في مستوي الطالب المتوسط ولم يكن هناك اي شكاوي واردة من الطلبة والطالبات حيال ايجاد صعوبة اثناء خوض الامتحانات.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2018

حالة قلق شديد تسود على الطلاب وذويهم لمعرفة نتائج ابناؤهم حيث يتم بالوقت الحالي رصد الدرجات بدقة حتي ينال كل طالب ما يستحقه ثم مباشرة اعتمادها من وزير التربية بسوريا الدكتور “هزوان الوز” وثم ترفع على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية أدناه moed.gov.sy.

شرح خطوات استخراج نتائج التاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية دورة 2019

أولاً: يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية السورية الرسمي عبر الرابط هنا.http://moed.gov.sy

ثانياً: ثم ستظهر نافذة يتطلب على الطالب إختيار اسم المحافظة التي يقيم بها .

ثالثاً: ثم يجب على الطالب إدخال رقم الاكتتاب.

رابعاً: ثم يقوم الطالب بالضغط على كلمة ارسل.

خامساً: ينتظر بضع ثوان وسوف تظهر النتيجة تفصيلية بالدرجات في الحال.