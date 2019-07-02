نتائج البكالوريا بسوريا | نتائج الشهادة الثانوية في سوريا 2019 برقم الإكتتاب ..عبر وزارة التربية...

ينتظر جميع الطلاب والطالبات في خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة البكالوريا في سوريا 2019 بجميع التخصصات علمي وأدبي وشرعي عبر وزارة التربية السورية في جميع المحافظات بسوريا 2019 ،حيث أنتهي جميع الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات اخر العام الدراسي 2019 ،وينتظرون اعتماد النتيجة رسمياً وموعد للإعلان نتائج البكالوريا بسوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية .

نتائج بكالوريا سوريا 2019

لقد بدأت الامتحانات البكالوريا 2019 في جميع المحافظات السورية في 1 يونيو 2019 واستمرت الامتحانات لمدة ثلاثة أسابيع ،وانتهيت الامتحانات وشدد الدكتور هزوان الوز وزير التربية والتعليم السورية بأن جميع أعمال التصحيح والامتحانات تمت تحت إجراءات مشددة وأوضاع أمنية حادة ،وقد قال سيادته بان جميع اعمال الامتحانات انتهيت دون مخالفة أو شكاوي وتمت على أكمل وجه داخل اللجان والإعلان نتائج البكالوريا 2019 ستظهر في خلال الساعات القليلة القادمة .

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 بجميع التخصصات

للحصول جميع الطلاب والطالبات عن نتائج الشهادة الثانوية السورية 2019بجميع التخصصات “العلمي والأدبي والشرعي “عبر الموقع الإلكتروني موقع وزارة التربية السورية للدخول بعد اعتمادها رسمياً خلال الساعات القليلة القادمة من قبل وزير التربية والتعليم السوري ،وهذا الموقع الرسمي المعتمد بإعلان نتائج البكالوريا 2019 ،حيث يقوم الطلاب والطالبات بالدخول واختيار أيقونة بوابة النتائج الامتحانية ،ثم كتابة الاسم ورقم الاكتتاب ،ثم الضغط على ظهور النتيجة .