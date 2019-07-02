تراند اليوم : حقيقة طلاق رنا هويدي بعد تورطها في فيديو إباحي مع خالد يوسف...

وقال البعض بأن زوجها طلّقها بعد تورطها في فيديو جنسي تم إلقاء القبض عليها بسببه وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما أكدت تقارير صحفية، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، لأن رنا هويدي غير مرتبطة بزواج رسمي أو معلن من الأساس.
الجدير ذكره أن رنا هويدي لم تكن الوحيدة التي وقعت في شباك خالد يوسف، فكان من ضمن القائمة كل من منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان والراقصة كاميليا، وانتشرت أيضًا في وقتها بعض الأنباء عن تورط كل من رانيا يوسف وغادة ابراهيم إلّا أنهما نفيا ذلك وقاموا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الشخص الذي قام بترويج هذه الشائعات.