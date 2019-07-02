نتائج الثالث متوسط 2019 العراق وزارة التربية العراقية || روابط استخراج نتيجة الامتحانات الوزارية...

عقب انتهاء طلاب المرحلة المتوسطة في العراق من أداء الامتحانات لوزارية للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 دور أول، وهم يبحثون عن نتائج الثالث متوسط 2019 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية، والبحث عن كافة الأخبار، حيث بدأت الامتحانات للشهادة المتوسطة يوم الثلاثاء 11 يونيو وانتهت يوم الأحد 30 يونيو 2019، وموقع نجوم مصرية يقدم لكم كافة الأخبار التي ينتظرها الطلاب بالتتابع لحين رفع النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2019 العراق

خصصت وزارة التربية العراقية الكثير من المواقع الإلكترونية الرسمية التي يستعلم منها ويتم معرفة أخبار نتيجة الثالث متوسط بالعراق 2019، حيث للوزارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني، وكذلك صفحة رسمية تخص الوزارة، ويتم وضع كافة الأخبار التي يعلن عنها الدكتور، محمد إقبال الصيدلي، وأيضا قناة التليكرام الرسمية.

نتيجة امتحانات الثالث المتوسط 2019

من خلال الجدول الزمني للامتحانات، فقد انتهت طلاب جميع المحافظات العراقية من الامتحانات الوزارية، في جميع الدراسات بالشهادة المتوسطة، حيث أدى الامتحانات الطلاب في الدراسات التالية:

الدراسة العربية، انتهت الامتحانات يوم 30 يونيو 2019

الدراسة الكردية، انتهت الاختبارات يوم 26 يونيو 2019

والدراسة التركمانية، آخر يوم للامتحانات الوزارية كان يوم 26 يونيو 2019

بينما الدراسة الأجنبية أو الإنكليزية، انتهى الطلاب يوم 30 يونيو 2019

روابط نتائج الثالث متوسط بالعراق 2019

نضع لكم كافة الروابط الإلكترونية التي منها يتم استخراج النتائج، وذلك بشأن المواقع الرسمية، وهناك مواقع أخرى تقوم بمعاونة الطلاب ورفع نتائج كل محافظة، والتي يدخل عليها الطالب بحسب محافظته، من خلال رابط تحميل (pdf)، ونقدم لكم المواقع الرسمية والغير رسمية: