“ظهرت” نتيجة دبلوم التجارة 2019 برقم الجلوس والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية...

نتائج الدبلومات الفنية تلاقي بحثاً طائلاً من جموع الطلبة والطالبات في الدبلومات الفنية ومنهم طلاب دبلوم التجارة، فبعد اجتياز عدد 260.00 طالب في دبلوم التجارة على مستوى الجمهورية الامتحانات، ومن المقرر ظهور نتيجة دبلوم التجارة 2019 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، حيث من المتوقع ظهور النتيجة في الأول من يوليو 2019، نتابع معكم في نجوم مصرية لحظة بلحظة للكشف عن ظهور نتيجه دبلوم التجاره 2019.

الاستعلام عن نتيجة دبلوم التجارة 2019

ينتظر طلاب دبلوم التجارة ظهور النتائج للعام الدراسي 2018 – 2019 استعدادا لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية كما الحال في جميع الدبلومات الفنية في كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس من دبلوم الصنايع أو دبلوم الزراعة، أو الدبلوم الفندقي.

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فمن المنتظر ظهور النتائج عبر رابط بوابة التعليم الفني ، أو من خلال رابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم فقط يمكن للطلاب الدخول إلى تلك المواقع التي من خلالها يمكن الاستعلام عن النتائج وعرضها بالدرجات الكاملة على شبكة الانترنت فقط بتسجيل رقم الجلوس.

في الساعات القليلة القادمة تظهر نتيجة دبلوم التجارة 2019، التي من المنتظر الإعلان عنها في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق، كما ينتظر الجميع الإعلان عن أوائل الطلبة لدبلوم التجارة 2019.

أشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أن نتيجة الدبلومات الفنية ودبلوم التجارة 2019 يتم حاليا رفعها على شبكة الإنترنت على بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.