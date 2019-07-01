بوابة التعليم الفني | الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2019

مع ظهور النتائج في الفترة الأخيرة ينتظر الطلبة والطالبات في دبلوم الصنايع النتائج التي من المتوقع ظهورها في يوم الغد الاثنين 1-7-2019 بعد الإعلان عن نتائج أوائل الثانوية الصناعية 2019 على مستوى الجمهورية، كما تسهّل الوزارة على الطلبة والطالبات عناء البحث عن النتائج بتوفير رابط بوابة التعليم الفني، ورابط مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم، نتابع معكم في نجوم مصرية للتعرف على نتيجة دبلوم الصنايع 2019 فور ظهورها على شبكة الانترنت.

الاستعلام عن نتيجة دبلوم الصنايع 2019

من الجدير بالذكر أن نسبة النجاح للدبلوم الصناعي تبلغ 58.71% كما بلغت نسبة النجاح في الدبلوم الفندقي 75.48%، وبلغت نسبة النجاح في دبلوم الزراعة 35.83%، ودبلوم التجارة نظام الثلاث سنوات 2019 بلغت نسبة النجاح 53.71%.

وصل عدد الطلبة والطالبات الراسبين في الدبلومات الفنية إلى حوالي 28 ألف طالب.

بعد ترقب أولياء الأمور والطلبة لنتائج الدبلومات الفنية 2019 تظهر نتيجة دبلوم الصنايع 2019 والدبلومات الفنية ويتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس لكل من الدبلومات الثلاث سنوات والخمس سنوات للفني الصناعي.

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من المقرر أن اجتاز امتحانات دبلوم الصنايع من الطلاب عدد 376217 طالب على مستوى الجمهورية.

أما عن التظلمات فلم تتاح حتى الآن أي طريقة، ولكن يمكن للطالب زيارة الادارة التعليمية ودفع رسوم التظلم للمادة التي يريد.

طريقة الاستعلام عن نتائج دبلوم الصنايع