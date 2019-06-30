نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة .. عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نقدم لكم اليوم نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن طريق رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث وضعنا رابط ذلك الموقع أدنى، وهذا في ضوء اليسر على كافة أولياء الأمور من أجل التوصل إلى نتائج تنسيق الأطفال عن كافة المراحل تباعاً في محافظة الجيزة لكافة مدارس اللغات، مع العلم بأن المرحلة الثانية لنتائج رياض الأطفال سوف تكون لـ المدارس العادية الحكومية.

موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة

رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يعتبر الأول والأخير المسؤول عن ظهور نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة، كما أنه سوف يقوم بنفس تلك العملية في كافة المراحل الباقية، ومما هو جدير بالذكر، بأن محافظة الجيزة تعتبر من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية التي تشهد كثافة عالية في تقديمات هذة المرحلة العمرية الهامة جداً، ولذلك فقد أكد محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، بأنه سوف يشرف بنفسه على تلك العمليات لحل أي مشاكل تظهر بها، مشيراً سيادته، بأنه من المحتمل أن يكمن الحل في التحويل لعدد من المدارس الحكومية إلى مدارس رسمية للغات.

موقع ورابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنـــــــــــا

نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الأولى

في وقت سابق، مضيفة مديرية التربية والتعليم، بأنه سوف يعلن عن نتائج رياض الأطفال بمحافظة الجيزة طبقاً لعدد من المعايير الهامة، ومنها، الأولوية للأطفال الأكبر سناً، توافر اشتراطات الإقليم السكني القاطن به ولي أمر الطفل، ومما هو جدير بالذكر، بأن سن القبول في رياض الأطفال تم تخفيضه من عمر نحو الـ 5 سنوات و9 أشهر إلى نحو الـ 5 سنوات، وذلك العامل قد كان سبب رئيسي لهذا العام لـ كثافة المتقدمين.

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نتائج KG1 2019 في محافظة الجيزة سوف تتم على نحو الـ 3 أو الـ 4 مراحل، وسوف تبدأ أول مرحلة بمدارس اللغات، والتي تعتبر الأهم، حيث أن تلك المرحلة تمثل الكثافة الأعلى من المتقدمين، ولهذا العديد من القائمين على هذة العمليات يتوقعوا بأن تشهد عملية القبول بـ المدارس التجريبية أكثر من مرحلة واحدة.

تحديث

كافة المؤشرات مازالت مؤكدة على أن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 في الجيزة سوف تعلن اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2019 ، ولم يشار أي نوايا لتأجيلها حتى الآن.

نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة عن المرحلة الرابعة:

الكافة في انتظار نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الرابعة بالجيزة الآن والتي حالياً تتواجد على رابط مديرية التربية والتعليم في الجيزة، مع العلم بأنه في حالات الضغط على الرابط يجب التحلي بالصبر والزيارة مرة أخرى.

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