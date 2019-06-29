نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 موقع بوابة التعليم الفني جميع التخصصات والمحافظات

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات موعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفتية 2019، بمختلف فرعها الثانوي الصناعي، والثانوي التجاري، والثانوي الزراعي، والفندقي والتمريض، وسوف يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي للتعليم الفني بوابة التعليم الفني، برقم جلوس كل طالب وطالبة، وتمر النتيجة بعدة مراحل حتى تظهر في شكلها النهائي الذي يشاهده كل طالب يمتلك رقم جلوس للعام الدراسي 2018/2019، من خلال الموقع الإلكتروني الذي ترفع علية النتيجة عبر شبكة الأنترنت، ويتم رفع النتيجة مباشرة بعد عملية الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

هناك العديد من الكنترولات الخاصة بتعليم ورصد درجات طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019، الموزعة في أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي تعمل على قدم وساق من خلال افضل مدرسي المواد الدراسية للشهادة الثانوية الفنية، وتتم عملية التصحيح بكل شفافية لوجود أرقام سرية توضع على ورقة الامتحان حتي لا يتعرف احد المصححين على أوراق الطلاب، ويتم بعد الانتهاء من كافة المراحل يتم وضع رقم الجلوس بدل من الرقم السرى لكل طالب ليستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجته من خلالة.

نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الفني 2019 صناعي وزراعي وتجارى وفندقي

يمكن معرفة النتيجة من خلال اتباع هذه التعليمات التالية، والتعامل معها بشكل صحيح.

الدخول على موقع بوابة التعليم الفني من خلال عملية البحث أو الضغط على الربط. اختيار التخصص، صناعي، زراعي، تجارى، فندقي، تمريض. كتابة رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح. إظهار النتيجة.

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