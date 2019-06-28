تراند اليوم : الفتاة المكسيكية: عمرو وردة ضاجعنى جنسيا واليكم الفيديو

الفتاة المكسيكية: عمرو وردة ضاجعنى جنسيا واليكم صور الفيديو

الفتاة المكسيكية: عمرو ورة ضاجعنى جنسيا واليكم الفيديو لم تكن الامور قد اخذت الشكل التصاعدى .

عندما اتهم عمرو وردة بمراسلة الفتاة عارضة الازياء المصرية وكان العقاب الذى وقع عليه استبعاده من مباراة الكونغو الديمقراطية وكفى.

بالاضافة الى سحب الهواتف المحمولة من لاعبى المنتخب طيلة ايام المعسكر الخاص بكأس الأمم الأفريقية .

الموضوع من البداية :

الى هنا واصبحت الامور شبة عادية استبعاد عمرو وردة مباراة واحدة ويعود بعدها للعب مع ا لفريق .

لكن الغير عادى هو ظهور الفتاة المكسيسكية على مسرح الاحداث فكانت القشة التى كسرت ظهر وردة.

نشرت الفتاة على صفحتها فيديو لها مع عمرو وردة وهو يضاجعها جنسا ونشرت كل الرسائل التى كانت تدور بينهما من قبل .

وصل الفيديو بسرعة البرق مقر اتحاد الكرة وعلى الفور اجتمع هانى ريدة بالطاقم الفنى للمنتخب برئاسة اجيرى واتخذوا قرارا رادعا قضى على اخلام عمرو وردة نهائيا وهو استبعادة من صفوف منتخب مصر نهائيا.

جيوفانا فال تنشر كل الفضائح مرة واحدة:

وكانت جيوفانا فال قد نشرت كل شىء على صفحتها بتويتر وانهالت المتابعات على صفحتها ، كما نشرت بالاضافة الى الفضائح الخاصة بها ووردة كتبت تقول احب مصر والمصريين .

تعليقات وتغريدات تنهال على صفحة الفتاة كلها تغريدات غاضبة ومؤيدة لقرار استبعاد وردة من المنتخب المصرى حفاظا على اسم مصر العريق وتاريخ المنتخب المصر الكبير ، تعليق واحد شكك فى الفتاة كتبت صاحبته تقول :

تعليق واحد ضد المكسيكية:

جماعه البنت لما مبتبقاش عاوزه ترد علي حد مبترودش و محدش بيغصبها ترد ،، هو مش ماسك عليها ذله تمام ؟ كون انها سمحت انو يكلمها كده و بترد و بتفتح كلام تبقي قابلاه يعني ! بتشتكي ليه بقي و منزله الكلام !

اما التعليق الذى يرد على هذا التعليق فهو تعليق من ضمن الرسائل التى كان يرسلها وردة للفتاة المكسيكية تقول التغريدة:

«اذهبي إلى الحمام دقيقة واحدة، وأريني نفسك» :

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لاعب مستهتر لايعرف قيمة بلاده:

والحقيقة ان سمعة الكرة المصرية قد تأثرت كثيرا بالافعال الصبيانية لللاعب المذكور والمستهتر والذى لم يعرف قدر مصر الكبير بين الامم وضيع مستقبلة الكروى وضيع كل شىء من اجل شهواته ونزواته .

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