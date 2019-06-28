موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy استعلام نتائج البكالوريا 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب...

حالة من الترقب والانتظار من قبل الطلاب والأسر السورية بعد أن انتهى طلاب البكالوريا في سوريا من أداء اختبارات نهاية العام 2019، لذا فإن الكثير من طلاب البكالوريا سوريا 2019 وذويهم يتطلعون لمعرفة النتيجة فور ظهورها من خلال موقع وزارة التربية السورية

فمن المقرر خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الثانوية العامة 2019 سوريا، حيث ستقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن النتيجة من خلال موقعها على شبكة الانترنت، وذلك فور الانتهاء من قبل لجان التصحيح من تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، ومن ثم تأتي عملية رصد الدرجات النهائية، قبل أن يتم الاعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة عن نتائج البكالوريا.

وفور اعتماد نتيجة البكالوريا في سوريا 2019 يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق رقم الاكتتاب الخاص بهم، والاسم، وذلك من خلال موقع وزارة التربية السورية، والذي يقدم هذه الخدمة بشكل مجاني لكافة طلاب البكالوريا، في مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم الاعلان عن النتيجة في كافة المحافظات في وقت واحد من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 موقع وزارة التربية السورية

ويمكن لكافة طلاب البكالوريا سوريا 2019 الاستعلام عن نتائجهم من خلال زيارة موقع وزارة التربية السورية على شبكة الانترنت وعنوانه هو: moed.gov.sy والذي سيقوم بنشر النتيجة فور ظهورها، وفي حال عدم عمل الموقع لديكم فإنه قد يكون بسبب بعض المشاكل التقنية، والتي قد تؤدي لتوقف عمل الموقع في بعض الأوقات.

ومن أجل التسهيل على طلاب البكالوريا في سوريا 2019 الدور الأول في الفرعين العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية للدورة الأولى فإن النتائج سيتم عرضها لجميع الطلاب من خلال موقع وزارة التربية السورية على شبكة الانترنت، حيث سيتمكن طلاب البكالوريا من معرفة نتائجهم من خلال رقم الاكتتاب واسم الطالب.

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