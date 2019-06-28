موقع وزارة التربية والتعليم العالي mehe.gov.lb استعلام نتائج الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بالاعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة 2019 “البريفيه” للدورتين العادية والاسثنائية، للعام الدراسي 2019/2018، وهذه هي المرة الأولى التي يتم ظهور فيها نتائج البريفيه 2019 brevet results فجراً، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد نتائج البريفيه 2019 فجر اليوم الجمعة.

وكان طلاب الشهادة المتوسطة والثانوية العامة في لبنان قد بدأوا خلال الساعات الماضية بالبحث عن نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان والتي قد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بالاعلان عنها صباح اليوم الجمعة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العالي لمعرفة نتائج البريفيه 2019

ويمكن لطلاب البريفيه 2019 “الشهادة المتوسطة” في لبنان الاطلاع على نتائج الامتحانات الرسمية للدورتين العادية والاستثناية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والذي يمكنكم زيارته من خلال الرابط الخاص به على شبكة الانترنت من خلال www.mehe.gov.lb ومن ثم ادخال رقم الترشح الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته، واختيار ما إذا كان الطالب تابعاً للدورة العادة أو الاستثنائية، ومن ثم الضغط على زر عرض النتائج.

ومن أجل التسهيل على طلال البريفيه وذويهم يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة المتوسطة 2018 لبنان من خلال وضع تعليق بأسفل هذا المقال به رقم الترشح الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته، وسنوافيكم بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

ظهرت قبل قليل نتائج الثانوية العامة 2019 للدورة العادية والاستثنائية في لبنان والمعروفة باسم نتائج الشهادة المتوسطة، ويمكن الآن لطلاب البريفيه الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان من خلال رقم المرشح الخاص بكل طالب.

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