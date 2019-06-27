نتائج البيام 2019 Resultat BEM| كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر عبر موقع الديوان...

نتابع معكم أخبار صدور نتائج البيام 2019 Resultat BEM أو نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات “bem.onec.dz”، والتي تشغل بال ما يزيد عن 600 ألف مترشح ومترشحة خاضوا امتحانات الصف الرابع للتعليم المتوسط بالجزائر خلال دورة مايو، حيث انطلقت امتحانات نتائج البيام في جميع ولايات الجزائر منذ يوم 28 جوان واستمرت لمدة ثلاث أيام حتى تنتهي يوم 30 من شهر جوان الماضي.

يمكن لجميع طلاب شهادة البيام الثالث المتوسط، كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر من خلال رقم التسجيل بداية الأسبوع المقبل، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية أن نتائج البيام 2019 سيتم اعتمدها يوم 1 يوليو بجميع ولايات الجزائر، ونؤكد أنه سيتم رفع روابط استظهار نتائج البيام دورة ماي فور أن يتم اعتمدها من خلال هذا التقرير.

لتبدأ بعدها أعمال تصحيح نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر لجميع الولايات، وننتظر تصديق نتائج التعليم المتوسط 2019 برقم التسجيل دورة مايو مطلع شهر جوليه، في إطار حرص موقع نجوم مصرية على متابعة ورصد نتائج الامتحانات 2019 في مصر وجميع الوطن العربي ومنها نتائج الجزائر والسودان نتائج سوريا بالإضافة إلى نتائج المغرب وغيرها.

سحب نتائج البيام 2019 Resultat BEM



أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في تصريح رسمي على أحد المواقع الجزائرية، أنه سيتم استظهار نتائج البيام 2019 Resultat BEM دورة ماي خلال بداية الشهر المقبل بجميع الولايات، مشير إلى أن أعمال التصحيح لا تزال مستمر في جميع الولايات، ولاية الشلف، ولاية الأغواط، ولاية بجاية، ولاية البليدة، ولاية بسكرة، ولاية بشار، ولاية تلمسان، ولاية عنابة، ولاية سيدي بلعباس، ولاية قالمة، ولاية معسكر، ولاية مستغانم، وجميع الولايات.

Advertisements

يمكن لجميع طلاب التعليم المتوسط كتابة الاسم والولاية ورقم التسجيل في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة البيام في الجزائر فور تصديقها.

موقع الديوان الوطني “bem.onec.dz”

يعد موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات “bem.onec.dz” هو الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية الوطنية، والذي يقوم بتوفير العديد من الخدمات للطلاب والتي أهمها استخراج نتائج الجزائر 2019 لجميع الولايات من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني.

اختيار نتيجة التعليم المتوسط 2019.

تحديد الولاية.

كتابة رقم التسجيل.

إدخال الرقم السري.

الضغط على عرض نتيجة البيام 2019.

عرضنا في هذا التقرير خطوات سحب كشف نقاط نتائج البيام 2019 Resultat BEM من موقع الديوان الوطني وأخر أخبار وموعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 دورة ماي لجميع الولايات في الجزائر.

← إقرأ أيضاً: