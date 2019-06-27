بطاقات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني.. بالصور شرح تفصيلي لبطاقة نتيجة طلاب أولى ثانوي لدور...

صرح مصدر من وزارة التربية والتعليم، بأنه من المقرر أن تتيح وزارة التعليم بطاقات نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي، مساء اليوم الخميس الموافق 27/6/2019، وستعلن النتائج لكافة الطلاب في مدارس جمهورية مصر العربية أمام الطلاب، حيث قد أقام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤتمر صحفي يقوم من خلاله أعلان نسبة نتيجة طلاب أولى ثانوي والتي بلغت نحو 91%، وأن نسب الرسوب قليلة بالمقارنة مع نسبة النجاح.

كما أشار بأن النتيجة تظهر عبر موقع نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي، التابع لوزارة التعليم، وأن الطالب عند دخوله الموقع سوف يستعلم عن نتيجته ومعرفة أذا كان راسب أم ناجح، واليوم الخميس أطلقت بطاقات يتم من خلالها أظهار تقديرات ومستويات الطلاب في المواد الامتحانية.

بطاقات نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

تم إطلاق بطاقات تشمل نتيجة الطلاب في أولى ثانوي وتقديراتهم في كل المواد التي تم خوضها في شهر مايو الماضي، حيث أن كل بطاقة تكون مدون عليها اسم الطالب وكوده واسم مدرستهـ والمحافظة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية، كما سيكون مدون على كل بطاقة 4 ألوان تعبر عن تقدير أداء الطالب في الاختبارات، وسنوضح لكم شرح تفصيلي بصور الألوان في بطاقة النتائج.

بطاقة نتيجة الصف الأول الثانوي

البطاقة تحتوي على 4 ألوان، اللون الأزرق والبرتقالي والأخضر واللون الأبيض. وكل لون مدون على عواميد ملونه كما بالصورة في الأعلى. يعبر كل عمود عن مادة من مواد أولى ثانوي. كل عمود يحمل اكثر من لون. أما عن العلامة السوداء فأنها تعتبر عن نتيجة الطالب وتوجد على كل عمود. اللون الأزرق في العمود يعنى بأن الطالب ( متفوق بين زملائه) . اللون البرتقالي في العمود يعني بأن الطالب ( جيد بين زملائه) . اللون الأخضر في العمود يعني أن الطالب (نجح وتخطى المحاولة) . اللون الرمادي في العمود يعني أن الطالب لديه ( دور ثاني للمادة ).

← إقرأ أيضاً: