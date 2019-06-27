غرائب وطرائف امتحانات الثانوية العامة في امتحان الكيمياء والجغرافيا والأهالي” الكيمياء غدارة...

أدى طلاب الثانوية العامة الأمس الأربعاء امتحان الكيمياء لطلاب العلمي، وامتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي، وتم رصد بعض حالات الغرائب والطرائف في امتحانات الثانوية العامة، فتم رصد اليوم جلوس بعض طلاب الثانوية العامة، على مقهى بجوار مدرسة الشهيد محمد عبده حسن، قبل دخولهم الامتحان ويقومون بتدخين الشيشة، هذا المقهى بجوار مدرسة الشهيد محمد عبده حسن المشتركة، وهي توجد في منطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة، وفي مشهد آخر وجد هواتف متراكمة على أبواب المدارس، في منشأة القناطر في محافظة الجيزة ، وذلك عند بدء لجنة امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء لمنع محاولات الغش.

وقام أحد المعلمين باستخدام سلة المهملات، لحفظ الهواتف بها لحين انتهاء الطلاب من لجنة الامتحان، مع قيامه بلصق أوراق على كل هاتف مدون عليها أسماء الطلاب، وبخصوص القلق من امتحان الكيمياء، الذي يعد شبح مخيف للطلاب كل عام، قال العديد من أولياء الأمور الموجودين أمام بوابات اللجان، في انتظار الاطمئنان على أبنائهم بعد الانتهاء من الامتحان، وذلك أمام مدرسة الشهيد هشام كمال، بسبب خوفهم وقلقهم الشديد من امتحان الكيمياء ، وقالوا ( الكيمياء غدارة وامتحانها مش مضمون) .

قالت واحدة من أولياء الأمور أنها لم تنم طوال الليل، وظلت تبكي حتى الساعة السادسة صباحا بسبب القلق والتوتر، ويهتم أولياء الأمور بالدعاء للطلاب بشكل مستمر، لتوفيقهم في الامتحانات والنجاح للجميع، تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و 192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، وطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، وطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، وطلبة السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

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