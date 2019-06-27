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“نتيجة الدبلومات” الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الثانوي الفني لجميع الأقسام الفنية...

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امتحانات الدبلومات الفنية قد تم الانتهاء منها في جميع محافظات مصر وينتظر الطلاب والطالبات النتيجة بفارغ الصبر من أجل التأكد من نجاحهم، فقد اشتكي الطلاب من طول الانتظار لظهور النتيجة، وقد صرح المسئولون بوزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم من خلال خطوات تقوم بها الكنترولات المختصة في العملية التعليمية، وبداية هذه  الخطوات هي مرحلة تصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات الدبلومات الفنية لكل طالب ثم التجميع والترصيد والمراجعة الجيدة لذلك يطول إظهار النتيجة من أجل سلامة التصحيح، وسنوضح لكل طالب كيفية ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات في التفاصيل القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام.

رابط ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

  • يستطيع جميع طلاب الدبلومات الفنية بجميع أقسامها الاطلاع علي “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 للفصل الدراسي الثاني من خلال الروابط: رابط بوابة الثانوي الفني.
  • ويقوم كل طالب بالضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بجميع المحافظات 2019

نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات لجميع الأقسام زراعة وصناعة وتجارة وفندقه وتمريض

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