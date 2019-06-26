تراند اليوم : ناهد السباعي تروج لفيلم جريمة الإيموبيليا بهذه الطريقة

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بالأفيش الخاص بالفيلم السينمائي الجديد "جريمة الإيموبيليا"، الذي تم طرحه في جميع دور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت ناهد السباعي قائلة :"جريمة الايموبيليا في جميع دور العرض من يوم ٢٠ فبراير".



يذكر أن فيلم جرية الإيموبيليا، من تأليف وإخراج خالد الحجر، إنتاج خالد يوسف ، مصر العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي"، بطولة ناهد السباعى وهانى عادل وطارق عبد العزيز ويوسف إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم، حول كمال حلمى "الكاتب الروائى الشهير الذى يعيش وحيدًا منعزلًا فى شقته الكبيرة بعمارة الإيموبيليا الشهيرة فى وسط البلد منذ وفاة زوجته ورحيل أبنائه عنه.