نتيجة الدبلومات الفنية 2019 : زراعي – صناعي – تجاري – فندقي خلال أيام على موقع وزارة التربية و...

ننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية ، موعد نتيجة الدبلومات الفنية ، لجميع الأقسام زراعي وصناعي وتجاري و فندقي، نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وذلك عن طريق بوابة التعليم الفني، وقد أكدت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم في مصر، أن نتائج الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير في نهاية شهر يونيو، وسوف يتم نشر النتيجة على الموقع على الإنترنت فور اعتمادها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية بجميع أقسامها، سوف يتم في جميع كن ترولات المسؤولة عن تصحيح امتحانات التعليم الفني في كل المحافظات، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع القادم، ويتم بعدها المراجعة الدقيقة، ورصد درجات الطلاب وإعداد النتيجة، تمهيداً لإعلانها لكل الطلاب على بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2018 جميع الأقسام بالاسم ورقم الجلوس

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و سيعقد وزير التعليم مؤتمر صحي، لإعلان أسماء أوائل الطلبة في مختلف أقسام الدبلومات الفنية سواء تجارى أو زراعي أو صناعي أو فندقي نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية

نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني والتي ينتظرها الآلاف من الطلبة والطالبات في مصر، في مختلف الأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بنظام الثلاث سنوات وكذلك نظام الخمس سنوات، من المتوقع ظهورها الأسبوع المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وبعد سيتم نشرها على بوابة التعليم الفنى، ويمكن لجميع الاستعلام عن النتيجة من هذا الموقع بعد إعلانها مباشرة، وسنتابع معكم أخبار التصحيح وموعد إعلان النتيجة.

تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نتائج الدبلومات الفنية تؤكد أن كنترولات المسؤولة عن تصحيح أوراق امتحانات الدبلومات الفنية، قد اقتربت كثيرا من جميع أعمال التصحيح و حاليا بدأت الكنترولات فى فى أعمال المراجعة و سيتم خلالها المراجعة بكل دقة حتى لا يكون هناك ظلم للطلاب.

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