تراند اليوم : بعد تصريحات ياسمين الخطيب.. زوجة خالد يوسف: الكلاب تعوي

خرجت زوجة المخرج المصري خالد يوسف، في أول تعليق لها على تصريحات الكاتبة ياسمين الخطيب، حول فترة زواجها من خالد يوسف التي وصفتها بـ ” اللعنة ” .

وقالت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي: ” القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي ” .

يذكر أن ياسمين الخطيب كانت قد أكدت أنها تزوجت من خالد يوسف، ووصفت ذلك بـ ” كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولست متشرفة بها على الإطلاق ” .

وتابعت: ” لست (خطافة رجال) لزواجي من يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك ” .