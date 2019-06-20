تراند اليوم : بالفيديو – بعد سجنها بسبب فيديوهات خالد يوسف وإطلاق سراحها... رنا هويدي تستفز بكلمة نابية

نشرت المذيعة المصرية رنا هويدي، عبر حسابها على "إنستغرام"، أولى تعليقاتها بعد خروجها من السجن.



ولفتت الأنظار باستفزازها المتابعين حين نشرت صورة لوشم نقش على ظهرها وحمل عبارة "من منكم لا خطيئة فليرجمني بحجر".

وأرفقت الصورة بتعليق معلنة عودتها بكلمة نابية ومؤكدة أن الوشم يعود إليها. كذلك ظهرت المذيعة في فيديوهين لها مع أحد الأطفال وهي تقوم بملاعبته وتقبيله.

وعلقت عليه: "الأطفال فعلاًأحباب الله. ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يخليك لأهلك يا قلبي انت علاوي حبيبي". وأضافت: "ماشاء الله تبارك الرحمن الله أكبر. الحب كله علاوي القمر الجزء التاني. لولو أخيراً رضي عني".

ويشار إلى أنه تم إطلاق سراح رنا بناء على قرار أصدرته المحكمة منذ أيام قليلة. وجاء هذا بعد حبسها لمدة 5 أشهربتهمة التحريض على الفسق على إثر انتشار فيديو خادش للحياء نسبإليها وإلى المخرج المصري خالد يوسف.