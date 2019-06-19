شاهد: الكشف عن زوج لطيفة رافت بعد حملها

أثار خبر حمل لطيفة رأفت انتباه متتبعي أخبار المشاهير المغاربة، إلا أنها تعمدت في أول ظهور لها بعد تأكيدها الخبر، في حفل في أكادير، ارتداء لباس واسع يخفي أثر حملها.

وأكدت الفنانة لطيفة رأفت صحة الإشاعة حول حقيقة حملها في مولودها الأول في سن 54 سنة، بعد تكهنات وإشاعات طالتها لفترة قصيرة.

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ووجهت "لطيفة رأفت" تدوينة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات" الإنستغرام"، تشكر فيه كل من قام بتهنأتها بخصوص الحمل وكتبت:"جمهوري الحبيب بمدينة أكادير، تجدد موعدي معكم يوم السبت 15 يونيو ان شاء الله في حفل فني خيري لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و الاطفال المصابين بالتوحد.

وأضافت لطيفة: "الحفل يجمعني مع الفنانة المتألقة "دنيا بطمة" والفنان الصديق "الدوزي"، و حبيت أشكر كل من هنأني و أخد من وقته و دعالي و بارك لي على الحمل شكرا لكم جزيلا، ان الله اذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون".

لطيفة رأفت من مواليد 25 نونبر 1965 بمدينة القنيطرة، سجلت أول أغنية لها وهي لا زالت في سن المراهقة في عام 1982 بعنوان "موال الحب". وتزوجت سنة 1984، من الملحن محمد العلوي الذي ساندها في مسارها وساهم في فوزها بلقب أفضل مغنية مغربية بأغنية "خويي خويي".