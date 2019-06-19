شيماء علي في أول ظهور لها بعد التجميل

أوضحت الفنانة شيماء علي في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية تجميل بأن العملية اقتصرت فقط على إزالة الفيلر من وجهها واعادته لطبيعته.

وبينت شيماء علي بأنها لم تقم بشد عينيها او تصغير انفها بعد اجرائها لعملية التجميل وذلك ما أظهرها في صورة طبيعية أكثر.

وصرحت شيماء علي عن اجرائها لعملية جراحية في الوجه منذ ما يزيد عن 10 سنوات الأمر الذي اضطرها لإزالة الفيلر مؤخراً.

وكانت شيماء علي قد أثارت جدلاً واسعاً بعد انتفاخ وجهها وتورمه جراء عمليات التجميل، بحسب" لها".

وحظي المقطع المصور الذي ظهرت فيه شيماء علي بعد التجميل على آلاف المشاهدات ولاقت تشجيعاً كبيراً من جمهورها على انستغرام.