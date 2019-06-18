موضوع الفلسفة بكالوريا 2019 شعبة اداب وفلسفة في الجزائر

بدأ أكثر من 674 ألف مترشح، في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2019/2018، عبر التراب الوطني، موزعين على 2339 مركز إجراء، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 جويلية المقبل.

وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، فإن عدد المترشحين بلغ 674.831 مترشحا من بينهم 54.56 بالمائة إناث من بينهم 411.431 مترشح متمدرس و 263.400 مترشح حر.

كما يجتاز 4226 مترشح محبوس امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات و ذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

من جهته، أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة من خلال الحفاظ على النصف ساعة الاضافية للمترشحين والموضوعين الاختياريين لكل مادة و لكل شعبة.