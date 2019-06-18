حقيقة وفاة خالد بوزيد بمستشفى في تونس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الفنان التونسي خالد بوزيد، بعد تعرضه لجلطة قلبية مفاجئة، لكن سرعان ما تبين أنها شائعة تلاحق الفنان.

وفي وقت سابق، توجه الممثل خالد بوزيد المعروف بتجسيده لدور الفاهم في سلسلة نسيبتي العزيزة الى أحبائيه بعد انتشار خبر اصابته بالجلطة القلبية جاء فيها: الحمدلله انا بخير شكرا لكم.. اشكر الدكتور منذر يدعس".

يشار إلى ان خالد بوزيد قد تعرض إلى جلطة قلبية أمس الأول استلزمت نقله الى احدى المصحات الخاصة ..وقد تحسنت حالته، وفق ما أعلنته مصادر طبية.

وقد سمح الأطباء بخروج بوزيد من المصحة و العودة الى منزله و ذلك بعد تحسن حالته الصحية و علما و انه سبق له التعرض لجلطة ممثالة بسبب الإرهاق.

خالد بوزيد ممثل تونسي ومسرحي شارك في عدة مسلسلات تلفزيونية كوميدية من أهمها نسيبتي العزيزة، وهو مسرحي مثل تونس في العديد من المحافل الدولية.