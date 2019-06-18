نتائج كونكور 2019 في موريتانيا

أعلنت وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني في موريتانيا للطلاب المترشحين لشعبة العلوم الطبيعية، وشعبة الآداب العصرية، بكالوريا 2019، وأوليائهم أنه تم إلغاء مادة الرياضيات في الدورة العادية الحالية للمسابقة، وتأجيل إجرائها إلى موعد سيحدد قبل يوم الخميس الثالث عشر يونيو/حزيران الجاري.

وبررت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها ليل الثلاثاء، القرار بسبب خطأ غير متعمد حصل أثناء سحب موضوع الرياضيات لشعبة العلوم الطبيعية، وموضوع الرياضيات لشعبة الآداب العصرية.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت مساء الاثنين، توزيع مادة الرياضيات الخاصة بامتحان البكالوريا لشعبة العلوم، على مشاركين في شعبة الآداب العصرية بعدد من مراكز امتحانات البكالوريا داخل بعض المدارس بمدينة النعمة وعدد من المدن الأخرى بمحافظة الحوض الشرقي أقصى شرق البلاد.

وكانت امتحانات مسابقة الثانوية العامة (البكالوريا)، للسنة الدراسية 2018_2019، قد انطلقت على عموم التراب الوطني في موريتانيا صباح الاثنين وتستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة 44717 طالبا وطالبة موزعين على 125 مركزا، من بينها 78 مركزا في المدن والمحافظات الداخلية، كما تمثل نسبة البنات ضمن المرشحين لهذه الشهادة 49.84 في المائة، أي ما يعادل 22289 طالبة.

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