موعد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وإرسالها عبر “التابلت” منصة LMS نتائج

يترقب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم أو نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث اختتم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م بتاريخ 1 يونيو 2019م، ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون إعلان الوزارة بالكشف عن موعد عقد المؤتمر الصحفي المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى، والذي من خلاله سوف يتم توضيح الأمور التالية:

الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من جانب وزير التعليم. نشر النتيجة على المواقع التعليمية الإلكترونية أو إرسالها على جهاز التابلت. أعداد الطلاب/الطالبات المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري. إعلان نسبة النجاح المئوية للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي 2019م. الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب أولى ثانوي للعام الدراسي الحالي 2019م. طريقة استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني “الدور الأول مايو”. الكشف عن تقييم وزارة التربية والتعليم للنظام التعليمي الجديد “التابلت”.

موعد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

تم الكشف من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سوف يتم إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من خلال مؤتمراً صحفياً يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم الإعلان من خلاله عن العديد من الأمور التي تتعلق بـ نتيجة أولى ثانوي 2019، وسيتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأسئلة ورصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيها ومراجعتها جيداً لكي يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

وبعد الانتهاء من خطوات تهيئة نتائج الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي السابقة، فسوف يتم كشف “التربية والتعليم” بشكل رسمي عن موعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده لكي يتم من خلاله الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وظهورها أو إتاحتها ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو على بوابة الثانوية العامة الإلكترونية أو من خلال منصة LMS لنتائج الامتحانات الإلكترونية، حيث سيتم تحديد طريقة استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سواء كانت من خلال المواقع الإلكترونية أو عن طريق استقبالها على التابلت الخاص بكل طالب.

ملاحظة: زادت الاجتهادات من جانب بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض المواقع الإلكترونية مُصرحين بـ أموراً ليس لها أي أساس من الصحة، ومن ذلك على سبيل المثال بأن أحدهم قام بنشر ما يفيد بأن نسبة نجاح الطلاب بلغت 98% وأن كافة الطلاب والطالبات الذين حضروا الامتحانات النهائية قد نجحوا، في حين نشر آخرون ما يفيد بأن نسبة النجاح 74% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات، وغيرها من الأمور المتعددة التي تتعلق بـ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، لذلك وجب التنويه من جانبنا بضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الشائعات واحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي مراعاةً لمصلحة أبنائنا وبناتنا وتقديراً للضغوط التي يمرون بها في الوقت الحالي نتيجة انتظارهم للنتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يجب العلم بأن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موعداً لعقد المؤتمر الصحفي الذي يعد بمثابة الخطوة الأولى للحصول على نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني، وما يتم تداوله بغير ذلك لا يخرج عن كونه توقعاً أو اجتهاداً من قبل بعض الأشخاص الغير مُقدرين لما يمر به الطلاب والطالبات من قلق وتوتراً نتيجةً لزيادة فترة الانتظار، وقد صرحت وزارة التربية رسمياً من خلال ردها على استفسارات البعض بأنه سيتم إرسال النتيجة فور الانتهاء من التصحيح ثم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وتجهيزها للإرسال أو النشر عبر المواقع التعليمية الرسمية التالية:

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بوابة وزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg). بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis). منصة LMS نتائج (lms.ekb.eg).

ملاحظة هامة: يجب على كافة الطلاب/الطالبات العلم بأن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي لم يتم تحديده حتى الآن “الثلاثاء 18 يونيو 2019″، ولم يتم تحديد موعداً لعقد المؤتمر الصحفي، وسيتم موافاتكم بالمواعيد الرسمية فور التصريح بها من جانب الوزارة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن يرغب في ترك استفساراً أو اقتراحاً يمكنه ذلك من خلال التعليقات أسفل الموضوع، كما سيتم موافاتكم بأخر المستجدات فور التصريح بها مباشرةً بمشيئة الله تعالى.

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