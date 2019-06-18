نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “التجاري والصناعي والزراعي والتمريض والفندقي” عبر موقع...

يترقب جميع الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الشُعب الدور الأول 2019 “التجاري والصناعي والزراعي والتمريض والفندقي”، حيث قد أدى الطلاب الاختبارات النظرية والعملية للدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2019، لـ دبلوم المدارس الفنية لـ نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات والامتحانات لن تخرج من المنهج وقد انتهت تلك الامتحانات بدون عناء ومشاكل باللجان

وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات قد بدأت تصحيح أوراق الإجابات للدبلومات الفنية لكافة الأقسام، وسوف يتم الإعلان عن النتائج قريبًا عبر البوابة الرسمية المصرية للتعليم الفني، وكشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2019 الفترة القادمة، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني في جميع الأقسام

نتيجة الدبلومات الفنية التجاري والزارعي ودبلوم التمريض والفندقي والصناعي الدور الأول 2019

صرحت مصادر في وزارة التربية والتعليم الفني بأنه قد تم تصحيح أوراق الامتحانات بكل دقة وعناية وعقب التصحيح، قد تم رصد الدرجات، وبعد الإعلان عن النتيجة مباشرًا سيتم فتح باب التنسيق حتى يلتحق الطلاب بالكليات والمعاهد، ولمزيد من المعلومات عن شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد فور ظهور النتيجة يرجى الضغط من هنـــــــــــــا.

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وقد صرح مصدر مسئول بأن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 ستظهر خلال الأسبوع المُقبل على الموقع الرسمي للوزارة في جميع محافظات مصر من رابط بوابة التعليم الفني أو عبر مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الفني.

وتجدر الإشارة، بأن نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الماضي كانت إيجابية، وبلغ نسبة النجاح في الدبلوم الفني التجاري لنظام الثلاث سنوات 53.17%، والدبلوم الفندقي بلغ نسبة النجاح نحو 75.48%، والدبلوم الزراعي نسبة النجاح بها بلغ نحو 35.83%، والدبلوم الصناعي بلغ نسبة النجاح بها 58.71%، بينما النسبة العامة في العام الماضي 2017 قد بلغ نحو 54.49%.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية بالعام الماضي لـ نظام الخمس سنوات بلغت النجاح بنسبة 83.65%، وعدد الطلاب الدور الثاني 2254 طالب وطالبة، أما الباقون لأعاده السمة 123 طالب وطالبة، أما عن نسبة النجاح لنظام الثلاث سنوات بلغت نحو 33.68%.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لكافة الأقسام

الدخول على البوابة الخاص “بوابة التعليم الفني” من هنـــا .

. الطالب يختار القسم الدراسي الخاص به سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي أو التمريض.

قم بإدخال رقم الجلوس.

قم بالضغط على إظهار النتيجة.

سيظهر للطالب بيان النجاح بالدرجات التي حصل عليها.

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