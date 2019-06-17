تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس خلال موقع وزارة التربية...

اعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم السودانية بإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 يوم الثلاثاء، ويتم اعتمادها خلال المؤتمر الصحفي المقرر لها لكل عام، وتعلن نسبة النجاح لطلاب الفرع العلمي والأدبي، كما تكرم أوائل الطلاب من كلا الشعبتين، ثم توفير رابط للاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية عبر الإنترنت ليتمكن جميع الطلاب من معرفتها بشكل رسمي بمجرد إدخال رقم الجلوس، ثم البحث عنها لتظهر كافة علامات ودرجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة السودانية 2019

ازداد الترقب مع إعلان موعد نتائج الشهادة السودانية للدور الأول للعام الحالي، حيث تنتهي وزارة التربية والتعليم من أعمال التصحيح والرصد هذا الأسبوع، لتستعد مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عنها عبر مؤتمرها المنعقد، وحرص الكنترول على إجراء الدقة لمراعاة المساواة بين الطلاب في كل درجة يحصل عليها، حيث أن الثانوية العامة بمثابة مرحلة فارقة في مصير كل طالب يسعى لتحقيق حلمه بالالتحاق بالجامعات السودانية.

رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 http://result.esudan.gov.sd/

ولقد جلس 528 ألف و230 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة السودانية موزعين على 3 آلاف مركز امتحاني بكافة الولايات، من بينهم 800 طالب من مصر وبزيادة عن العام السابق، وشارك 5 آلاف معلم ومعلمة في عمليات التصحيح خلال الفترة الماضية، وأنها توقف خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، ثم استأنفت عملها لتقوم بالانتهاء من تلك المهمة خلال يوم السبت، لتبدأ على الفور وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية الأحد.

يتعرف الطلاب بعد لحظات قليلة على تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019، حيث حددت الوزارة موعد لإعلانها اليوم، وتعمل على رفعها ليستعلم كل طالب عن نتائج نهاية العام الدراسي، ونتابع لكم على مدار الساعة الأخبار المتجددة عنها وروابط معرفتها التي تخص طلابنا الأعزاء.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

مع ترقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية يسعى الطلاب للحصول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم معرفة النتائج من خلاله بصورة رسمية، ونستعرض لكم الرابط المباشر للحصول على نتيجتك في الحال، وسيكون الاستعلام برقم الجلوس فقط لطلاب الثانوية العامة السودانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أنها تتيح نتيجة الشهادة السودانية 2019 غدا الأحد الموافق 24-6-2018، وذلك عقب انتهاء مؤتمر صحافي للوزارة، على أن يبدأ نشرها على البوابة الإلكترونية مع تمام الساعة الثالثة عصراً، ويمكن للطلاب استقبالها عبر خدمة الرسائل النصية، كما تتيح روابط معرفتها وتفعيل خدمة الاستعلام برقم الجلوس فور اعتمادها خلال ساعات قليلة للغاية، سجل معنا رقم جلوسك واحصل عليها.

تتاح نتيجة الشهادة السودانية 2018 لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع الولايات الخرطوم، النيل الأبيض، نهر النيل، جنوب دارفور، شرق دارفور، كسلا، شمال كردفان، جنوب كردفان، النيل الأزرق، وذلك فور اعتمادها في مدة عن أكثر من 3 أيام، ثم يبدأ الطلاب في استخراجها من موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس لا غير.

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صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بالسودان الأحد

انتهت مساء اليوم أعمال الكنترول بداخل وزارة التربية والتعليم استعداد لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 يوم غدا الأحد وتعليقها بالمدارس يوم الاثنين، فيما تكشف الوزارة عن نسبة النجاح للشعبة العلمية والأدبية، وتوفر للطلاب رابط مباشر للاستعلام فور انتهاء مؤتمر الوزارة، وهناك أخبار تفيد بإعلان الأوائل مساء اليوم السبت.

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ازداد التوتر والقلق مع اقتراب ظهور نتائج الشهادة الثانوية العامة بالسودان التي تصدر الأحد، حيث لم يبقى سوى يومين فقط على استخراجها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى الطلاب التأكد من رقم الجلوس وكتابته لنا في تعليق للحصول على النتيجة فور صدورها.

نتابع لكم أخر أخبار حكومة السودان التي تعلن نتيجة الشهادة السودانية في غصون الساعات المقبلة، وذلك مع اقتراب الطلاب بالموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم بالسودان لنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة بعد اعتمادها وإعلان نسب النجاح في العام الدراسي الحالي 2018-2017.

اختتمت وزارة التربية والتعليم أعمال التصحيح أمس السبت، ليتم نشر نتيجة الشهادة السودانية الدور الأول 2019 اليوم الأحد أمام جميع الطلاب برقم الجلوس والاسم، حيث نوضح لكم مواقع الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السودانية وبوابة حكومة السودان الإلكترونية، التي تنشرها للطلاب عبر سيرفر خاص ليستوعب أكبر عدد من الباحثين عن درجات الشهادة الثانوية العامة.

إعلان أوائل الشهادة الثانوية بعد قليل

تستعد وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة آسيا محمد عبد الله، للإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2018، كما تعلن أوائل الطلاب من الشهادة الثانوية “عملي – أدبي” على مستوى الولايات السودانية، ومن المقرر أن يتم رفعها في غصون ساعات معدودة للغاية، حيث نرصد لكم روابط الاستعلام عنها بعد قليل، ليحصل عليها الطلاب برقم الجلوس، بالتوفيق لكم جميعاً.

نوفر لكم روابط استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2019 بإدخال رقم الجلوس بشكل مباشر اليوم، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم اعتماد نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات بالسودان، لتبدأ الصفحة الرسمية نشرها أمام الطلاب.

يبدأ في الثانية ظهر اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، ليتم نقل وقائع الحفل السنوي لإتمام إعلان نتائج الثانوية العامة من خلال القناة التليفزيونية السودانية، كما ننشر لكم روابط الحصول عليها برقم الجلوس فور رفعها عبر البوابة الإلكترونية، سجل معنا رقم الجلوس واحصل عليها فور ظهورها.

تأجيل إعلان نتيجة الشهادة السودانية للغد

لم تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة السودانية 2019 حتى الآن، ولذلك هناك أخبار أشارت إلى تأجيلها إلى الغد، لحين عقد مؤتمر صحفي للإعلان بصورة رسمية عن نتائج الثانوية المرتقبة، ونطمئن الطلاب بأننا لحظة بلحظة ننقل لكم الأخبار المتجددة على مدار الساعة.

لا تزال وزارة التربية السودانية قيد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 عبر موقعها الإلكتروني، حيث ينتظر جميع الطلاب عقد المؤتمر الصحفي لتبدأ في البحث عن تلك النتائج، ولم تفيد الوزارة بموعد جديد حول ظهورها، ومن الممكن تأجيلها للأسبوع المقبل، ونتابع لكم كل جديد حولها لحظياً.

هناك أخبار جديدة تخص الطلاب حول موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2019 والتي تأخرت كثيرا في الإعلان لجميع الطلاب، وهناك بعض المصادر أعلنت صدورها الأحد عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم.

ازداد الترقب لمعرفة أخر أخبار ظهور نتيجة الشهادة السودانية في الساعات المقبلة، ولم تؤكد وزارة التربية حول الأخبار المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونترقبها لكم للاستعلام عنها برقم الجلوس في القريب العاجل.

قامت حكومة السودان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2019 لجميع الطلاب برقم الجلوس، ووفرنا لكم رابط الحصول عليها بالرغم من حصول عدد كبير من الطلاب على نتائج الشهادة من خلال وسائل الاتصال ورسائل الهاتف.

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