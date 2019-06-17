“اقتراب” نتائج البكالوريا في سوريا 2019 موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب...

تصدر وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2019 مطلع شهر تموز المقبل، حيث تضم الثانوية العامة في سوريا عدد من الفروع منها العلمي، الأدبي، الشرعي، النسوي، التجاري، الصناعي، والتي يعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور هزوان الوز خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج امتحانات طلاب الشهادة الثانوية، ومن ثم إدراجها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ليبحث كل طالب عبر الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة التابع لها، ونوفر لكم روابط الاستعلام عنها وتغطيتها على مدار الساعة حتى يحصل جميع الطلاب الأعزاء على نتائج الثانوية المرتقبة.

ذكر مصدر بإعلان نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2019 فور انتهاء التصحيح، وتكون النتائج جاهزة لاعتمادها قبل إعلان نتائج التاسع لطلاب الإعدادية العامة والشرعية، ويتمكن الجميع من التعرف عليها حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر رابط مباشر من قبل وزارة التربية السورية لتسهيل الحصول عليها أمام جميع الطلاب فور الإعلان عنها.

نتائج البكالوريا 2019 في سوريا

انطلق أكثر من 240 ألف طالب وطالب في التاسع من شهر حزيران الجاري لأداء امتحانات البكالوريا للشهادة الثانوية السورية بفرعيها العلمي والأدبي، في حين حضر 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية المهنية والنسوية موزعين على عدد من اللجان بالمحافظات السورية، دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، درعا، السويداء، الرقة، دير الزور، إدلب، طرطوس، القنيطرة.

تجهز وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2019 لجميع الطلاب بالفروع العلمية والأدبية لإعلانها خلال الشهر الحالي، وذكر مصدر بإعلان نسبة النجاح للشهادة الثانوية والتي بلغت 85%، ويمكنكم متابعة الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

قامت وزارة التربية فور انتهاء امتحان الشهادة الثانوية في سوريا بمتابعة أعمال التصحيح والتدقيق، وناقشت السلالم ليتم توزيع لجان تصحيح نتائج البكالوريا 2019 حسب طبيعة المواد المقررة، وعلى الفور تم إنجاز مواد مثل اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، الفلسفة، التربية الدينية، وتسلمتها وزارة التربية حتي تنتهي من كافة أعمال وتتم مرحلة الرصد، لتعلن وزارة التربية عن موعد صدور نتائج البكالوريا بشكل رسمي عبر صفحتها الرسمية.

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موقع وزارة التربية السورية

نضع لكم رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 في سوريا عبر موقعها الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، حيث هناك آلاف الطلاب ينتظرون صدورها في أقرب وقت ممكن لها، ولكن تعمل الوزارة على إخراجها للجميع في غصون أيام بعد اعتمادها مباشرة، يتم رفعها عبر خدمة النتائج الامتحانية من وزارة التربية السورية من هنا. اقرأ أيضا:

لم تصدر وزارة التربية السورية موعد رسمي لإعلان نتائج البكالوريا 2019، ويتم متابعة لكم أخبارها للحصول عليها فور صدورها من قبل الوزارة، ومتابعتكم بموعدها في القريب العاجل.

كشف مصدر بداخل وزارة التربية السورية عن موعد صدور نتائج البكالوريا في سوريا 2019، والمقرر أن تنتهي الوزارة من التصحيح والتدقيق خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم نشرها مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم نشر الخبر بصورة رسمية عبر موقع الوزارة قبل صدوره ب 24 ساعة، ويتعرف طلاب الثانوي الشرعي والمهني على نتائج شهادة البكالوريا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريحات اليوم الاثنين 25-6-2018 بانتهاء أعمال التصحيح، وذلك على مستوى جميع المراكز المنعقدة بداخل الكنترول، على أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة خلال أيام قليلة، وتكشف الوزارة عن الموعد الرسمي بالقريب العاجل، كما تمني فريق التصحيح من المعلمين والمعلمات التوفيق والنجاح لأبنائنا.

تستعد وزارة التربية التربية السورية لتحديد موعد لإعلان نتائج البكالوريا 2019 بالتوثيق مع لجنة الكنترول والتصحيح، ليتم اعتمادها من الوزير لنشرها عبر موقعها الإلكتروني خلال ساعات قليلة، ونعلن لكم الموعد النهائي بداخل هذا المقال فترقبوا معنا أعلنت وزارة التربية السورية صدور نتائج البكالوريا 2019 اليوم الخميس عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية ونشر قوائم الناجحين.

تكون نتائج البكالوريا 2019 جاهزة في غصون الأسبوع المقبل أمام كافة الطلاب الذين يريدون الاستعلام عن نتائج الدورة التكميلية الثانية في سوريا، ونعلن لكم عن الموعد تحديدا في القريب العاجل. لم تكشف وزارة التربية السورية عن موعد لإعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2019 حتى تلك اللحظة، وهذا لاستمرار أعمال التصحيح في كافة اللجان، ولقد وضحت الصفحة الرسمية سلم التصحيح لمادة الرياضيات للتعرف على الإجابات الصحيحة في الامتحانات الموضوعة لطلاب الدورة التكميلية الثانية. تنتهي أعمال التصحيح خلال الأسبوع الحالي للإعلان عن نتائج البكالوريا الثانية في سوريا مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يعلنها الدكتور الوزير هزوان الوز في مؤتمر صحفي تنقله كافة وسائل الإعلام.

يتعرف الطلاب من مختلف المحافظات السورية على نتائج البكالوريا 2019 الدورة التكميلية خلال أيام قليلة، ونفيدكم قبل اعتمادها بساعات قليلة، ليحصل عليها جميع الطلاب برقم الاكتتاب للفرعين العلمي والأدبي. يبدأ الطلاب بعد عدد من الأيام القليلة الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا في سوريا 2019، ونتابع لكم موعد اعتمداها ليتعرف عليها جميع الطلاب فور إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية السورية.

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