تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار من حماس ..(برقم الهوية) فحص المنحة القطرية 100 دولار

عمليات بحث مكثفة عن رابط فحص 100 دولار من حماس مع بدء فروع بنك البريد في قطاع غزة صرف 100 دولار لمئة ألف أسرة فقيرة في القطاع، من أصل 25 مليون دولار دخلت مع السفير القطري محمد العمادي إلى غزة .

ويتجمع المئات من المواطنين من أرباب الأسر الفقيرة أمام فروع بنك البريد في القطاع في انتظار صرف المساعدة القطرية.

ووصل في ساعة متأخرة من مساء أمس السفير العمادي وحرمه إلى القطاع، بعد ساعات من وصول نائبه خالد الحردان، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

وأوضح السفير العمادي أنه سيعقد اجتماعات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبحث عدد من الملفات، أهمها تثبيت التهدئة والبحث في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء.

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وقال العمادي لقناة الجزيرة: "سيتم صرف مساعدات لمئة ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة".

والأموال القطرية التي دخلت القطاع جزء من تفاهمات التهدئة التي توصلت لها فصائل المقاومة مع الاحتلال بوساطة قطرية مصرية أممية لكسر الحصار.

وتأتي زيارة العمادي بعد أيام من زيارة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، على خلفية توتر الأوضاع الميدانية في القطاع بسبب تنصل الاحتلال من التزامات التهدئة.

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