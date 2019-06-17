أكثر من 136 الف معلم ومعلمة سجلو في برنامج التدريب الصيفي “تعرف على الحوافز الكبيرة للمدربين...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، الذي سجل فية أكثر من 136 الف معلم ومعلمة، والذي يستحوذ على إهتمام كافة المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم كل تفاصيل البرنامج التدريبي، والحوافز الكبيرة جداً التي سيحصل عليها المدرب و المتدرب.

أرتفع عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات السعودين في كافة أرجاء المملكة إلي 136961 متدرب ومتدربة،في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.

Advertisements

تعرف على الحوافز التي سوف تقدم للمدربين والمتدربين

الحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ. إعتماد عدد ساعات التدريب في المفاضلة عند الترشح لأعمال قيادية في إدارة التعليم. إعتماد عدد ساعات التدريب في المفاضلة عند الترشح لبرنامج التطرير النوعي. إعتماد عدد ساعات التدريب في المفاضلة عند الترشح في البرامج التطويرية الخارجية. إعتماد عدد ساعات التدريب ووضعها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب تؤهل الساعات التدريبية المدرب والمتدرب للتفرغ في مجال الدراسات العليا سواء في الإفاد للدراسة في الداخل أو الإبتعاث الخارجي. تؤهل الساعات التدريبية في الإفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بالنسبة للمتدربين.

تعرف على الإهتمامات الأكثر تسجيلاً في برنامج التدريب الصيفي للمعلمين.

مناهج وطرق التدريس: بلغ عدد المسجلين فيه 39714. برنامج القيادة : بلغ عدد المسجلين فيه 24152 مسجل. برنامج التعليم الإليكتروني وتقلبات التعليم : المسجلين فيه 20100.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية دوام التقدم والرفعة للمملكة العربية السعودية.

← إقرأ أيضاً: