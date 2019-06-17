تراند اليوم : المحكمة تنظر استئناف منى فاروق وشيما الحاج على حكم حبسهما في قضية الفيديوهات الجنسية

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تنظر محكمة جنح محكمة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المحامية حنان أحمد، على قرار حبس موكلتيها منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفيديوهات الجنسية.

قالت حنان أحمد، المحامية الموكلة عن المتهمة في قضية الفيديوهات الجنسية، “شيما الحاج”، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس “شيما الحاج ومنى فاروق” المتهميتن الأولتين في القضية لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وكشفت حنان لـ”الخليج 365″ أن فترة الحبس الاحتياطي انتهت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكان ينتظر الإحالة للمحكمة أو الحصول على البراءة.

يأتي ذلك عقب قرار المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك لعدم ورود التقرير الفني بخصوص الفيديوهات المذكورة.

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قررت غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سليم، إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية.

وكان قاضي المعارضات قد قرر في وقت سابق، حبس الإعلامية رنا هويدي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، فى اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

حيث وصلت المتهمة المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وأنكرت جميع التهم وظهورها في المقاطع المنسوبة إليها، وطالب المحامي الدفاع عنها بإخلاء سبيلها.

وكان قد ألقت قوات الأمن القبض عليها يوم 27 فبراير الماضي، بعد تورطها في قضية “الفيديوهات الجنسية”.