شاهد: فضيحة مريم بن شعبان تشعل مواقع التواصل mariem ben chaabane

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقاطع مصورة منسوبة للفنانة التونسية مريم بن سعيد، لكن سرعان ما تبين زيف هذه الفيديوهات وأنها مجرد شائعات تلاحق الفنانة.

وفي وقت سابق، قامت الممثلة التونسية “مريم بن شعبان”، بزيارة الأطفال المرضى، بمستشفى بارني، داعية وزارة الصحة والجمعيات، لمساعدة الأطفال والتكفل بهم، قصد تماثلهم للشفاء، والعودة لحياتهم الطبيعية.

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وقامت مريم بالتحدث للأطفال المرضى، ومواساتهم، وملاعبتهم، قصد الرفع من معنوياتهم، كما حثت أهلهم على ضرورة مساعدتهم في نسيان المرض، لأنها أول خطوة لتحديه والتماثل للشفاء.

وقالت مريم بن شعبان: ” لقد علقت آمالا كبيرة من البداية على مشروع المسلسل، وأتوقع أن يعرف نجاحا أكبر، اذا استمر في المبدأ الذي بد أ به”.

وذكرت الفنانة أن ” المسلسل حقق التقارب بين الشعبين الجزائري والتونسي، وأكدت أن المغرب العربي، يحتوي على مواهب فنية كبيرة