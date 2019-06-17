تراند اليوم : "منى فاروق وشيما الحاج" تغادران قسم مدينة نصر بعد إخلاء سبيلهما

قالت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج، إن الفنانتين تم إخلاء سبيلهما، وغادرتا ديوان قسم أول مدينة نصر، عقب الانتهاء من الكشف جنائيا عليهما، وإثبات أنهما غير مطلوبتين على ذمة قضايا أخرى.

وكانت الدائرة 10 جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت الخميس الماضي، إخلاء سبيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي، بعدما تقدمت المحامية حنان أحمد، دفاع المتهمتين باستئناف على قرار حبسهما 45 يومًا، والذي قبلته المحكمة. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث الآداب قد أنهت إجراءات إخلاء سبيل كلاً مني فاروق وشيما الحاج المتورطين فى قضية الفيديوهات المسيئة من قسم أول مدينة نصر تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهما، حيث تم ترحيلهما من سجن النساء بالقناطر إلى قسم أول مدينة نصر؛ لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما.