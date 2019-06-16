تراند اليوم : تعرف على آخر تطورات إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج

أكدت حنان أحمد، محامية منى فاروق وشيما الحاج، المتهمتان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسي”، أن الفنانتين مازالا في قسم أول مدينة نصر، منتظرين موافقة الأمن العام، تمهيدًا للإفراج عنهما وذلك بعد قرار المحكمة بلإخلاء سبيليهما على ذمة التحقيقات.

وأضافت حنان في تصريح لـ”الخليج 365″، إنه من الممكن أن يتم إخلاء سبيلهم مساء اليوم الأحد، أو صباح غدًا الأثنين، وإنه بمجرد الحصول على موافقة الأمن العام سيتم الإفراج عنهم على الفور.

يذكر أن حنان أحمد، محامية المتهمتين في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “الفيديوهات الجنسية”، منى فاروق وشيما الحاج، قد كشفت عن عدم استكمال الإجراءات القانونية لخروجهما من قسم مدينة نصر، اليوم الأحد.

ووصلت منى فارق وشيما الحاج إلى قسم أول مدينة نصر، تمهيدًا للإفراج عنهما في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيديوهات الجنسية وذلك بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات.

وأصدرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر قرارا بإخلاء سبيل موكلتيها في قضية الفيديوهات الجنسية، وذلك خلال نظر الاستئناف على قرار النيابة بحبسيهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونظرت محكمة جنح محكمة مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من المحامية حنان أحمد، على قرار حبس موكلتيها منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيديوهات الجنسية.

وقالت حنان أحمد، إنها تقدمت بالاستئناف على قرار النيابة بحبس شيما الحاج ومنى فاروق، المتهميتن في قضية الفيديوهات الجنسية لمدة 45 يومًا.

القصة بدأت حينما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وشهدت القضية العديد من المحطات بعد ذلك:

7 فبراير 2019

في هذا اليوم ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فارق وشيما الحاج بتهمة ارتكاب فعل فاضح ونشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما.

“الخليج 365” علم آنذاك من مصادر أمنية، أنه تم القبض على الفنانتين في منطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر حيث تمت عملية القبض على منى فاروق من أحد كافيهات منطقة شمال القاهرة.

8 فبراير 2019

في ذلك اليوم، اعترفتا منى فاروق وشيما الحاج بممارستهما الجنس مع مخرج معروف داخل شقة سكنية بدائرة العجوزة.

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وأمرت نيابة مدينة نصر بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

10 فبراير 2019

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو فاضح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

11 فبراير 2019

انتهت نيابة أول مدينة نصر من التحقيق مع منى فاروق التى خرجت من غرفة التحقيق وبدأت التحقيق مع المتهمة الثانية شيما الحاج، ليستمر حبسهما وفق القرار السابق.

13 فبراير 2019

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر فى قضة الفيديوهات الجنسية، وأرسل القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

14 فبراير 2019

أطلقت فتاة مصرية تُدعى مريم عوض، حملة لجمع توقيعات إلكترونية، من أجل الضغط على موقع بورنو شهير لحذف الفيديو الجنسي للفنانتين الشابتين، منى فاروق، وشيما الحاج.

24 فبراير 2019

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس كل من شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهن بنشر فيديوهات جنسية.

10 مارس 2019

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس الفنانتان الشابتان 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الجنسية.

27 مارس 2019

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

7 ابريل 2019

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من شيما الحاج، ومنى فاروق، المتهمتان فى قضية الفيديوهات الجنسية، مع استمرار حبسهما.

13 يونيو 2019

قررت المحكمة إخلاء سبيل منى فارق وشيما الحاج على ذمة القضية، بعدما قررت غرفة المشورة بمحكمة السادس من أكتوبر، إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، على خلفية اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية.