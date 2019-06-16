وصية عزت ابو عوف تشعل مواقع التواصل

شهدت الدورة الثانية لمهرجان " What Happens " تكريم المتميزين من نجوم الفن والاعلام خلال عام 2017، وكان ضمن المكرمين كل من احمد السقا عن فيلم "هروب اضطراري"، وعزت ابو عوف عن مجمل اعماله.

وقد أثار أبو عوف جدلاً واسعاً حول وصيته بعد وفاته، فبعد صعوده إلى المسرح وتسلمه الجائزة، أشار أبو عوف إلى أن "وصيته هي أن تحرق أفلامه بالكامل بعد وفاته"، دون ان يكشف السبب وراء طلبه هذا، مضيفًا "أعرف أنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبر عما بداخلي".

وتم خلال الحفل تكريم روجينا علي بلقب "نجمة العرب" في الدراما بتصويت الجمهور الخليجي، وأحمد زاهر عن افضل ممثل عن "الطوفان"، وإيهاب فهمي بلقب "نجم العرب" عن مسلسل "طاقة نور"، ومحمد رياض عن "كفر دياب"، ومنى عبد الغني عن أفضل برنامج اجتماعي بتصويت الجمهور الخليجي.

وفي آخر دورة ترأسها أبو عوف لمهرجان القاهرة السينمائي، شاهده الجميع وهو يبكي على المسرح، حينما لاحظ الكرسي الذي اعتادت زوجته أن تجلس عليه، إلا أنه برحيلها وجد شخصاً آخر يجلس على كرسيها فبكى.