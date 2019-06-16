تراند اليوم : الأمن ينهي إجراءات إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في واقعة التحريض على الفسق

تُنهى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث الآداب إجراءات إخلاء سبيل كلاً مني فاروق وشيما الحاج المتورطين فى قضية الفيديوهات المسيئة من قسم أول مدينة نصر تنفيذا لقرار إخلاء سبيلهم، حيث تم ترحيلهما من سجن النساء بالقناطر الي قسم اول مدينة نصر ، لانهاء اجراءات اخلاء سبيلهما

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وأكد مصدر، أنه عقب الانتهاء من الكشف جنائيا علي الفنانتان، سيتم إخلاء سبيلهما ما لم تكونا مطلوبتين على ذمة قضايا أخرى

جدير بالذكر؛ أنه كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قبلت استئناف كلا من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور فى المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.