اعرف نتائج السانكيام بالجزائر 2019 برقم التسجيل في جميع الولايات عبر موقع الديوان الوطني

نتائج السانكيام بالجزائر 2019 يفصلنا عنها ساعات قليلة مما جعل العديد من الطلبة والطالبات ينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر ويترقب أيضا أولياء الأمور نظرا لأهمية هذه المرحلة التعليمية التي من خلالها يتنقل إلى المرحلة الإعدادية ولكي يطمئنوا على أبنائهم وذلك بعد أن أعلن “عبد الحكيم بلعابد” وزير التربية الوطنية عبر الاذاعة الوطنية أن الإعلان عن النتيجة اقترب جدا بعد أن انتهت عمليات مراجعة وتصحيح أوراق الاجابات لجميع الطلاب لذلك ستكون النتيجة متوفرة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات برقم التسجيل يوم الأحد المقبل 16 -6-2019، وقال بلعابد أن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم الابتدائي 97.23%.

نتائج السانكيام بالجزائر 2019.

أنهت الطلاب فترة الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان ولم تشهد أي عواقب تعكر صفو سير الامتحانات في جميع الولايات بالجزائر وهذا ما أشاد به جميع الأساتذة والمراقبين والمسؤولين بجميع المدارس وعلى الجانب الأخر أشاد الطلاب أيضا بنجاح سير الاختبارات وسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط أثناء أداء الامتحانات التي شملت (مادة اللغة العربية, مادة الرياضيات, مادة اللغة الفرنسية, جميع المستويات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.

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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية

أولا الدخول على موقع الديوان الوطني —– من هنا.

تقوم بكتابة رقم التسجيل في الخانة الأولى ” رقم تسجيلك ببداية السنة”.

تقوم بادخل رقمك السري

ثم تجيب على السؤال

وأخيرا تقوم بالضغط على “استظهار النتيجة”

ولمعرفة الرقم السري هو آخر 4 أرقام رمز المدرسة : موجود في أسفل الإستدعاء مكون من أربع أرقام.

أكدت وزارة التربية الوطنية أن عمليات التصحيح والرصد تتم لجميع الطلبة والطالبات بشكل دقيق جدا، وتتم مراجعتها بمعرفة خبراء مختصين،لجميع الولايات التي تشمل كلا من ( ولاية أدرار – الشلف – الأغواط – أم البواقي – باتنة – بجاية – بسكرة – بشار – البليدة – البويرة – تمنراست – تبسة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – ولاية الجزائر – الجلفة – ولاية جيجل – ولاية سطيف – ولاية سعيدة – ولاية سكيكدة – ولاية سيدي بلعباس – ولاية عنابة – ولاية قالمة – قسنطينة – ولاية المدية – ولاية مستغانم – ولاية المسيلة – ولاية معسكر – ولاية ورقلة – ولاية وهران).

أسرة نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق وفي حال وجود صعوبة في الاستعلام عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق برقم التسجيل والرقم السري والاسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات.

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