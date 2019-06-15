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الاكثر مشاهدة الان - قرار جديد من المحكمة بشأن منى فاروق وشيما الحاج...

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منى فاروق وشيما

قرر قاض مصري بإحدى المحاكم اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين المصريتين وشيما الحاج 15 يومًا، على خلفية فضيحة الفيديوهات الإباحية مع المخرج .
ويعد هذا هو التجديد الثاني لهما على ذمة القضية التي أحدثت ضجة في الرأي العام المصري، بعد تداول فيديوهات جنسية لهما مع المخرج خالد يوسف، وأمر النائب العام المصري بحظر النشر في القضية التي أصبحت حديث الشارع المصري.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على سيدة الأعمال أيضًا لظهورها في الفيديوهات الإباحية وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات، كما ألقت قوات الأمن القبض على الراقصة كامليا والإعلامية ، على ذمة نفس القضية.
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