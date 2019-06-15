بعد قليل: استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 2019 برقم التسجيل المباشر للافراد في الجزائر

أشرف وزير التربية الوطنية في الجزائر، عبد الحكيم بلعابد، صباح يوم الأربعاء 29 ماي 2019، و الذي كان على رأس وفد هام ضمّ رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بمجلس الأمة، السيد مصطفى جغبالي.

وذلك لمناقشة إطارات وزارة التربية الوطنية، مجموعة من الشركاء الاجتماعيين و أعضاء من الأسرة الإعلامية، على إعطاء إشارة انطلاق إمتحان شهادة نهاية التعليم الإبتدائي، دورة ماي 2019 و ذلك، من ولاية النعامة.

واتجه الوفد الرسمي إلى مركز الإجراء “الشهيد بلغزالي محمد” ببلدية النعامة، أين حضر السيد الوزير عملية فتح الظرف الذي يحتوي على أوراق أسئلة مادة اللغة العربية وقام بالحديث مع بعض المترشحين في جو من الطمأنينة والراحة.

واغتنم المسؤول الأول عن القطاع فرصة تواجده بذات المدرسة ليعاين مشروع إنجاز مطعم مدرسي في طور الإنجاز. وبعد تقديم عرض وجيز عن وضعية القطاع بالولاية واحصاءات متعلقة بإمتحان شهادة نهاية التعليم الإبتدائي من طرف مدير التربية وكذا شروحات عن المشروع.

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من جهته، أعطى السيد الوزير بعض التوجيهات الخاصة بإنجاز هذا المطعم. بعد ذلك، تفقد السيد الوزير “المدرسة الابتدائية الجديدة” التي هي استرجاع من طرف السلطات البلدية لمساحة كان بها سوق جواري وتم تحويل بناياته إلى أقسام دراسية بعد القيام بكل التغييرات اللائقة حتى تستجيب للمواصفات القانونية.

وأدلى السيد الوزير بتصريح صحفي للتلفزة الوطنية ثم خصّ السيد الوزير الأسرة الإعلامية بندوة صحفية أجاب خلالها عن جملة من الأسئلة.

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