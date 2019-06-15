مراجعة ليلة الامتحان احياء للصف الثالث الثانوى 2019 اجابة النموذج التجريبي - تسريب امتحان الاحياء

انتهى طلبة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالى 620 ألفاً و782 طالباً وطالبة، حيث سيؤدى «الإنجليزية» 618 ألفاً و383 طالباً وطالبة، و«الفرنسية» 2380 طالباً وطالبة، أما «الألمانية» 19 طالباً وطالبة فقط.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، صباح أمس، امتحان الدور الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 192 طالباً/ طالبة فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

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واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارٍ مراجعة أوراق امتحان الدبلومات الفنية، بعد انتهاء تصحيحها، تمهيداً لإعلانها نهاية الشهر الجارى.

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