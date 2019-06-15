شاهد: فضيحة سهيلة معلم تشعل غضب الجزائريين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة منسوبة للفنانة الجزائرية سهيلة معلم، لكن سرعان ما تبين أنها مجرد شائعات تطارد الفنانة، ولا اساس لها من الصحة.

سهيلة معلم هي ممثلة جزائرية، اشتهرت من خلال بطولة مسلسل بيبيش و بيبيشة، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان فرنسا للسينما سنة 2013 عن الفيلم القصيرقبل الأيام. إضافة إلى مشاركتها في برنامج أراب كاستينغ عام 2015، والذي وصلت فيه إلى المرحلة النهائية.

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نجحت بأعمالها الفنية وصنعت الحدث مع كل إطلالة وحضور، كسبت القلوب ونالت الإشادة من الجمهور، فكان إسمها على كل لسان وتلقت المتابعة من كل مكان، “سهيلة معلم “نجمة الجزائر التي تألقت وأبدعت بأدوارها التمثيلية المليئة بالإبداع، فكانت ملكة بحضورها وجمالها وأميرة بقلبها الطيب الذي لاتزال من خلاله كالطفلة التي لاتعرف إلا الطيبة والجمال.

“سهيلة معلم ” هي من بين المشاهير الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، فكل ظهور لها يجلب الأنظار ويتصدر المواقع والصفحات المهتمة بنجوم الجزائر ،” سهيلة” هي الفنانة الأكثر إشراقا وتعبيرا عن الفن الجزائري، فمن يتابعها عن قرب يدرك أنها ممثلة من نوع خاص.

جميلة الجزائر تواصل التألق في كل يوم فهي لاتعرف التوقف ولا الفشل مليئة دائما بالقوة والإرادة التي تتميز بها، ماجعلها معادلة صعبة ونجمة يصعب الإطاحة بها ولا التقليل من قيمتها لأن وزنها ثقيل، فهي الأفضل في كل الميادين وهي الرقم واحد التي لايوجد من بعدها أرقام.