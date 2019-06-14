الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو: رنا هويدي ضحية خالد يوسف - فضيحة جديدة

وقعت الاعلامية المصرية رنا هويدي في أزمة كبيرة بعد إلقاء القبض عليها اليوم الاربعاء بسبب فيديو جنسي مع المخرج خالد يوسف، أثناء محاولتها الهرب خارج مصر.





وقام جهاز المباحث بإلقاء القبض على المذيعة رنا هويدي، لتكون السيدة الخامسة التي تتورط في فيلم جنسي مع المخرج خالد يوسف، حيث من المتوقع أن تمثل أمام القضاء خلال الفترة المقبلة.





وحاولت رنا هويدي الهروب خارج مصر، عقب صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وبالفعل نجحت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها، وضبط بحوزتها مبلغ مالي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب ما أورده موقع اتفرج.





وتورطت عدة فنانات مصرية خلال الفترة الأخيرة مع المخرج خالد يوسف بينهن منى فاروق وشيما الحاج وكاميليا ومنى الغضبان، حيث تمكن الأمن من حبسهن.

يشار إلى أن الاعلامية رنا هويدي مصرية من أصل تونسي وشاركت في الكثير من البرامج على القنوات العربية والمصرية وقامت بالتمثيل في أعمال فنية عديدة.



