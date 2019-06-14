الاكثر مشاهدة اليوم - تطور جديد في قضية فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج مع خالد يوسف

تتواصل التحقيقات المتعلقة بالفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، اللتان نُشر لهما مقطع فيديو إباحي، رفقة رجل آخر، قيل أنه المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.





وبعد حجز الفنانتين خلال الفترة الماضية بسبب القضية، أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر المصرية بتجديد حبس كل من الفنانة شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات.





وألقت الشرطة المصرية القبض على الفنانتين، بعد تسريب فيديو جنسي لهما رفقة ما قيل أنه خالد يوسف، خاصة وأن الفنانتين اعترفتا بذلك، وادعيتا بأنهما تزوجتا خالد يوسف عرفيًا، ولديمها أوراق ومستندات تُثبت ذلك، إلا أن المخرج نفى أن يكون هو الذي ظهر في الفيديو.

إلا أن منى فاروق قالت عبر مقطع فيديو خلال التحقيق معها في قاعة المحكمة إنها تزوجت من المخرج خالد يوسف عرفيًا في إبريل 2014، وأنه كان صديقًا لوالدها منذ سنوات، عندما كانت هي في سن صغيرة، ثم جمعتها علاقة حب به عندما كبرت، وتزوجته في السر بعلم أهلها ووالدها وشقيقها، لأن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بإعلان الزواج.

وغادر المخرج مصر إلى باريس وتم ربط سفره في هذا الوقت بالتحديد مع قصة القبض على الممثلتين، واعترافهما أنه هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما، إلا أن خالد يوسف عاد ونفى هذه التهم جملة وتفصيلا.



