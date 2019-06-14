حقيقة وفاة الفنانة شويكار - شاهد الفيديو

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أنباء تتحدث عن وفاة الفنانة المصرية الشهيرة شويكار؛ بعد معاناة مع المرض.

وخرجت الفنانة شويكار عن صمتها عبر مداخلة في قناة (ONE الفضائية) وقالت إنها بخير وحالتها الصحية مستقرة.

وأضافت شويكار : “والله العظيم أنا كويسة جداً ولا أعلم لماذا يحاول البعض أن يردد تلك الأخبار التي تؤثر على عائلاتنا".

واعتبرت شويكار أن "الذي يحدث هو خطة ممنهجة لاستهداف رموز الفن في مصر كلما ظهر شيء جميل في البلد يلجؤون للكذب للتغطية عليه”.

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وأعربت شويكار عن استغرابها الشديد من الأجهزة الإعلامية التي أصبحت تنساق وراء الشائعات الكاذبة والمغرضة، بل أكثر من ذلك أصبحت أداة فعالة لتسويق الكذب والبهتان في وقائع وأحداث لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن الفنانة شويكار ولدت عام 1938 وتبلغ من العمر حاليا 80 عاما، حيث ولدت من أب تركي وأم شركسية، وهي شقيقة الممثلة شاهيناز حيث كانت شهرتها في فترة الستينيات من القرن العشرين.