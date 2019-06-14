حقيقة وفاة محمد سعد

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الفنان المصري محمد سعد، لكن سرعان ما تبين زيف هذه الأخبار وأنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كانت بداية محمد سعد في دور صغير بمسلسل ما زال النيل يجري، كانت انطلاقته مع فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993، لكنه لعب دور البطولة لأول مرة عام 2002 مع فيلم اللمبي.

وشاركت شخصية اللمبي الشخصية في 5 أفلام هي الناظر،اللمبي،اللي بالي بالك،اللمبى 8 جيجا، مسلسل فيفا أطاطا فأصبحت ملازمة له.

وتمتاز شخصيات أفلام محمد سعد بالغرابة في النطق وانتمائها للطبقات الشعبية، بينما تحصد أفلامه أعلى الإيرادات في شباك التذاكر المصري.