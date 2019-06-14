بول البقر أغلى من الحليب في الهند!

واشنطن / سوا / ذكرت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، أن بيع بول إناث البقر، يحقق حالياً دخلاً يساوي على الأقل ما يحققه بيع الحليب في الهند.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن العاملات في حظيرة أبقار لا تريد تضييع قطرة واحدة من بول البقر.

وقالت سوشيلا كوماري، إنها واثنين آخرين يعملان معها على مدار الساعة في حظيرة للأبقار في منطقة بولاندشاهر، على بعد 80 كيلومترًا (50 ميلا) شرق نيودلهي، ولكنهم يجمعون بالكاد نصف كمية البول التي تدرها الأبقار يوميا، والتي تتراوح بين 15 حتى 20 لترا.

ويعتبر بول الأبقار الهندية الأصلية، التي يقدسها الهندوس، سلعة ذات قيمة عالية، ويرجع الفضل في ذلك إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي قدم برامج على مدى العامين الماضيين لحماية الحيوانات المنتجة للألبان، ودعم الصناعات المشتقة من بولها.

يذكر أن حكومة مودي أنفقت 5.8 مليار روبية (87 مليون دولار) على حظائر البقر وكثفت من تطبيق حظر أكل لحوم البقر، واتخذت تدابير مشددة لوقف البيع غير القانوني للماشية إلى بنغلاديش المجاورة.