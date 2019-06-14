تراند اليوم : تفاصيل وأسباب الإفراج عن منى فاروق و شيماء الحاج بعد قضية أشرطة خالد يوسف…

متابعات الخليج 365 – الإفراج عن منى فاروق و شيماء الحاج، ذكرت مصادر صحفية فنية خبر إطلاق سراح منى فاروق وشيماء الحاج من السجن، بعد قضيتهن الشهيرة حول ظهورهن بشكل فاضح في إحدى الفيديوهات مع المخرج خالد يوسف، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق الفنانة المصرية منى فاروق والمطربة السورية شيماء الحاج، اللتين تم احتجازهما قبل عدة أشهر على ذمة التحقيقات، في قضية الأشرطة الحمراء مع المخرج والنائب المصري خالد يوسف.

وأكدت المصادر خبر الإفراج عن منى فاروق و شيماء الحاج، والذي أتى بعد صدور قرار المحكمة أمس، بحضور المتهمتين وفريق الدفاع عنهما، تم ترحيلهما من جديد إلى سجن النساء في منطقة القناطر الخيرية، على أن تستكمل إجراءات إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في القضية، من قسم أول مدينة نصر، عقب وصول صورة القرار، بعد انتهاء الإجراءات القانونية والأمنية.

الإفراج عن منى فاروق و شيماء الحاج

وجاء القبض على منى فاروق و شيماء الحاج، بناء على الأمر التي أصدرته نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الممثلتان الشابتان بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية لهن وتوجيه إليهم تهمة خدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

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إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، يوم الأربعاء الماضي، بقبول استئناف شيماء الحاج، ومنى فاروق المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج، النائب المصري خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

فريق الدفاع عن الفنانة والمطربة، ذكر في دفوعه للإفراج عنهما في جلسة الأمس، أنهما كانتا على علاقة قانونية مع يوسف، حيث قدمتا عقدي زواج عرفيين، عليهما توقيعات الزوج والزوجتين والشهود.

وتوقعت مصادر قانونية أن تشهد القضية في الفترة المقبلة، خطوات جديدة، قد يكون من بينها استدعاء يوسف الموجود حالياً في باريس مع أسرته، منذ تداول القضية.